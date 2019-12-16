Çanakkale Boğazı'nda deniz trafiği normale döndü

Saat 13.00'te Ege'den Marmara'ya transit gemi geçişlerine açılan boğaz, Marmara'dan Ege'ye ise LGN tankerinin geçişi nedeniyle saat 16.30'da açılacak.

Öte yandan saat 11.45 itibariyle ise Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı.