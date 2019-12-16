Çanakkale Boğazı'nda deniz trafiği normale döndü
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği normale döndü.
- DHA
Saat 13.00'te Ege'den Marmara'ya transit gemi geçişlerine açılan boğaz, Marmara'dan Ege'ye ise LGN tankerinin geçişi nedeniyle saat 16.30'da açılacak.
Öte yandan saat 11.45 itibariyle ise Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı.
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