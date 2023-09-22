İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1744
  • EURO
    28,9185
  • ALTIN
    1680.74
  • BIST100
    8000.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO' isimli tanker makine arızası yaptı.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
ABONE OL

İstanbul'dan Yunanistan'a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki 'SAPPHO' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.