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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
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İstanbul'dan İzmir'e giden, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık-2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Sürüklenmeye başlayan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

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