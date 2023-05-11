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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 02:20 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
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Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.

Singapur'dan Rusya'ya giden 289 metre uzunluğundaki "MOJO" isimli dökme yük gemisi, boğaz geçişi sırasında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

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