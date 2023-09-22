İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1504
  • EURO
    28,9169
  • ALTIN
    1682.51
  • BIST100
    8051.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tankerin yüzdürülmesiyle normale döndü.

AA22 Eylül 2023 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
ABONE OL

İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler arızasını giderdikleri tankeri römorkörler eşliğinde Bozcaada demir sahasına götürdü. Gemi güvenli alanda demirletildi.

Geminin yüzdürülmesiyle Çanakkale Boğazı'ndaki trafik de güney-kuzey yönünde yeniden sağlanmaya başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.