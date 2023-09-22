Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler arızasını giderdikleri tankeri römorkörler eşliğinde Bozcaada demir sahasına götürdü. Gemi güvenli alanda demirletildi.

Geminin yüzdürülmesiyle Çanakkale Boğazı'ndaki trafik de güney-kuzey yönünde yeniden sağlanmaya başladı.