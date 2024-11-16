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Güncel

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.

16 Kasım 2024 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı
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Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimiz *olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

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