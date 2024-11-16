Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimiz *olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."