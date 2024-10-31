İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2646
  • EURO
    37,3881
  • ALTIN
    3046
  • BIST100
    8937.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale Boğazı'nda kırmızı alg alarmı

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda kırmızı alg alarmı
ABONE OL

Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kıyı kesimleri ile sahil bölgesi kırmızı alglerle kaplandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine, sadece bu bölgede görülen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar olduğunu söyledi.

Bu durumun mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak zaman zaman çayırlar üzerinden koparak kıyıya doğru hareket ettiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Bakıyoruz burası kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak adlandırılan topluluklarının bol bulunduğu yerler. Bu toplulukların üzerinde çok fazla yeşil alglerden olsun, kahverengi alglerden olsun, kırmızı alglerden olsun çeşitli türlerde algler yaşıyor. Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri olabilir, akıntıları olabilir bir şekilde kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal."

Ak, vatandaşların gördükleri bu olayla ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamamaları, olayın mevsimsel olarak gelişebilecek doğal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

  • kırmızı alg
  • Marmara Denizi
  • Lodos etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.