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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası
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Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

Samsun'dan Aliağa'ya seyir halinde olan 112 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı "Global Lake" adlı boş tankerin makinesi, Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde arızalandı.

Tanker, kaptanın haber vermesi üzerine, Kıyı Emniyeti Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kurtarma-3 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ve Kurtarma-14 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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