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Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri fırtına nedeniyle durduruldu

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.

AA9 Ocak 2024 Salı 15:50 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri fırtına nedeniyle durduruldu
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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

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