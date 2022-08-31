İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2022 Çarşamba / 3 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2038
  • EURO
    18,2529
  • ALTIN
    1007
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti
Güncel

Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti. Boğazdan en çok gemi ise Şubat ayında geçti. İstatistiklere göre, Boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 7 bin 16 ile ilk sırayı aldı. İlk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

IHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
ABONE OL

2022 yılının ilk 6 ayında Çanakkale boğazından 20 bin 953 gemi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 11 bin 483 gemi ise kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 3 bin 563 olarak açıklandı.

Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu. En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı. İstatistiklere göre, Boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 7 bin 16 ile ilk sırayı aldı. İlk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.