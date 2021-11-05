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Çanakkale Boğazı'ndan deniz ulaşımına sis engeli

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 08:10 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:10
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

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