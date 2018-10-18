Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında bir gemide makine arızası meydana geldi

Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında ‘Ever Loading’ adlı gemide makine arızası meydana geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Mısır'ın El Dekheila Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 30 bin 447 groston ağırlığında, 190 metre boyunda Malta bayraklı ‘Ever Loading’ adlı gemide, Çanakkale Boğazı geçişi esnasında makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
 
Makine arızası sebebiyle Lapseki ilçesi Suluca köyü açıklarında Uzunburun mevkiine doğru sürüklenen gemi daha sonra demirledi.
 
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’ römorkörü gönderildi.
 
Durum, boğazdan geçen gemilere haber verildi ve tedbirli olunmaları belirtildi.
 
Geminin kaptanı ise makine arızasını gidermeye çalıştıkları bilgisini verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA