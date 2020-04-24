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Tarihin akışını değiştiren zafer: Çanakkale kahramanları dualarla anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 16:14 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:19
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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

Ardından şehitler için dua edildi.

Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir daha sonra temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Tarih Alan Başkanı Kaşdemir, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 105 yıl önce Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yaptıkları törenleri iptal ettiklerini hatırlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Ancak geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu topraklarda, bu Çanakkale kahramanlarını, o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik. Ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. Bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz."

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