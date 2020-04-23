Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılına özel anlamlı paylaşım

23 Nisan 2020 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 14:05

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini duyurmuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, sosyal medya hesabından, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” mesajıyla paylaştığı videoda, bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşamamızın bedelinin yıllar önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından ödendiği vurgulandı.

İşte o anlamlı paylaşım: