Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8391
  • 6,6039
  • 250.958
  • 91.288
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale savaşından kalan eyerlere gözü gibi bakıyor

Siirtli eyer ustası Mahmut Tokgöz, Çanakkale savaşından kalan eyerlere gözü gibi bakıyor. İngilizlerin de gözünü diktiği eyerlere paha biçilemiyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt'te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale savaşında İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı. Paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi. İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti.
 
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, İngilizlerden kalma at eyerlerini yıllarca depoda sakladıklarını, şimdi gün yüzüne çıkardıkları eyerleri alabilmek için İngilizlerin kendileriyle irtibata geçip almak istediklerini dile getirdi. Tokgöz, “Çanakkale harbinden Türkler ve Anzaklar beraber savaşa girdikleri zaman İngilizleri bozguna uğradı. İngilizlerin eyerler, atlar, mühimmatlar orada ne kaldıysa bırakıp kaçtılar. Kaçtıktan sonra bu eyerlerde bugün de bizim elimize geçti. Bazı araştırmacı İngilizler bu bölgeye geldiler bunların nerde olduğunu öğrenmek istediler. Yanımıza gelerek bizden bunları almak istediler. Bunlarında bizim yanımızda manevi değeri olduğu için ben satmak istemedim. Dedim bizimde atalarımız o şekilde savaşmışlar kalıntıları bizim yanımızda duruyor. Gerçekten fiyat biçilmez bunlara manevi değeri olarak bende satmak istemedim” dedi.
 
''ATALARIMIZIN MESLEĞİNİ SÜRDÜRMEKTEYİM''
 
Atalarından kalma mesleği yok olmaması için sürdürdüğünü belirten Tokgöz, “Atalarımızın mesleğini sürdürmekteyim. Bunu ticari amaçlı yapmıyorum, sanatın ölmesini istemiyorum. Eskiden dedelerimiz kervancıydı. Siirt'in coğrafi koşullarında araba, yol olmadığı için bunlar at sırtında katır sırtında yük ve bütün ihtiyaçlarını görüyorlardı. Bizde bunları meslek olarak bunlara hayvan alıyorduk. At, katır ve bunların alışverişini yapıyorduk. Atalarımız bu mesleği yaptı. Teknolojinin gelişmesiyle bu meslek tarih oldu. Öldü bu meslek ama yine genimizde var atsız kalamıyoruz. Atları biz kendimiz besliyoruz biniyoruz. Bir tutkudur bizim içimizde” diye konuştu.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Günün transfer haberleri

Günün transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA