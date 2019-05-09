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Çanakkale semalarında beliren çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yağmur bulutu geçişlerinin arından çifte gökkuşağı oluştu.

  • İHA
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Lapseki’de yağmur bulutu geçişlerinin arından çifte gökkuşağı oluştu. Meyve bahçelerinin üzerini süsleyen gökkuşağı kartpostallık görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca Lapseki semalarını aydınlatan gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla anı ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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