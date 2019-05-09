Çanakkale semalarında beliren çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yağmur bulutu geçişlerinin arından çifte gökkuşağı oluştu.
- İHA
Lapseki’de yağmur bulutu geçişlerinin arından çifte gökkuşağı oluştu. Meyve bahçelerinin üzerini süsleyen gökkuşağı kartpostallık görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca Lapseki semalarını aydınlatan gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla anı ölümsüzleştirdi.
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