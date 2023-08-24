Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de yangına dair açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "Çanakkale yangını kontrol altında. 48 saat dolmadan, yoğun çabayla kontrol altına alındı. 7 ev hasarlı, yangın 4 bin 80 hektarlık alanı etkiledi." dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

48 saat dolmadan yangın kontrol altına alındı. tedavi altındaki 7 vatandaşımızın herhangi bir sorun oluşturacak durumları yok. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ancak ekosistemdeki kayıp içimizi yaktı. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da yangından etkilenmesi söz konusu maalesef.

Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılan incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz.

7 ev hasarlı bunlardan 3'ü kullanılmayan ev, 29 adet ahır benzeri yapı hasar aldı.

"HAVA ARAÇLARI 503 SAAT UÇUŞ YAPTI"

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Hava araçlarımız 503 saat uçuş yaptı. Uçaklarımız 2828 sorti yaptı. Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı.

İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 790 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti.

"KAPATILAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILIYOR"

Çanakkale - Çam kara yolu ulaşıma açıldı. Aynı zamanda boğaz trafiği de yine tek yönlü ulaşıma açılmış olacak.

Helikopterlerin soğutma çalışmaları devam edecek.

"ESKİŞEHİR YANGINI DA KONTROL ALTINDA"

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil.