Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitme hazırlığındaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Büyükhusun ve Bademli köyü sahillerinde düzenledikleri 4 operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 106 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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