Çanakkale'de 114 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 114 mülteci yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin verdiği destekle 24 Kasım ile 3 Aralık arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali, 1'i Filistin ve 97'si Afganistan uyruklu olmak üzere 114 mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonlarda organizatör olduğu iddia edilen 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 2 adet bot motoru, şişme bot, 80 adet can yeleği, 10 kara taşıtı ile 7 bin lira nakit paraya el konuldu.
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