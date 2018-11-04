Çanakkale’de 19 mülteci yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 19 mülteci yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyon da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 19 mülteci yakalandı.
Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Operasyonda ayrıca bir insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
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