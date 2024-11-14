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Çanakkale'de 23'ü çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kara ve deniz operasyonlarında, 23'ü çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Çanakkale'de 23'ü çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botları tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-8" yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, 10'u çocuk 20 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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