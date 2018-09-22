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Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

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Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Afganistan ve Filistin uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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