İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5651
  • EURO
    36,7769
  • ALTIN
    2577.41
  • BIST100
    9881.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale'de 30 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 9 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 21 kişi kurtarıldı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Çanakkale'de 30 göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 2'si çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

"KB-115" botu ekipleri ise aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen Yemen, Sudan, Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 1'i çocuk 21 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.