Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, zeytinlikte, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.