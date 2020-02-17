Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

DHA 17 Şubat 2020 Pazartesi08:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:47

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmen tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 28'i Afganistan, 10'u Angola uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.