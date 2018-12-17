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Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 17.40'ta ve 22,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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