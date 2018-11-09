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Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı koyu Karadiken mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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