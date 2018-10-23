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Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-308" bot komutanlığınca belirlenen noktaya yapılan operasyonda, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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