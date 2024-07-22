Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "TCSG-905" bölgeye sevk edildi.

Lastik botlar içindeki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

"TCSG-28" botu ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

