Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale'de 5 ayda bin 450 göçmen ve 54 organizatör yakalandı

Çanakkale'de yaklaşık 5 ayda düzenlenen organize insan kaçakçılığı operasyonlarında bin 450 düzensiz göçmen ile 54 organizatör yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Ayvacık ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelerin vatandaşı bin 450 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 54 organizatör yakalandı, 344 can yeleği, 22 araç, 5 bot ve bot motoru, 2 tabanca, 422 mermi, 3 av tüfeği ve 34 fişek, 1 gram esrar, 39 cep telefonu, 35 sim kart, dürbün, teleskop, hafıza kartları ve fiber tekneye ise el konuldu. Jandarmanın firari 3 organizatörün yakalanması ve yasa dışı geçişlerle mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA