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Çanakkale’de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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