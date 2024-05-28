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Çanakkale'de 56 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 21:08 - Güncelleme:
Çanakkale'de 56 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" ve "KB-20" botları ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ezine açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu.

"TCSG-23" botu ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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