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Çanakkale'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Ayvacık ilçesinin Biber Deresi mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti.

"TCSG-905" bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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