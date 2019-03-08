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Çanakkale'de 60 kaçak yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu toplam 60 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

  • DHA
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Ayvacık ilçesinde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Öncek, gün Yukarıköy köyü mevkiinde yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurmak istedi.
 
Jandarma'nın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan minibüs kısa sürede ekiplere tarafından durduruldu. Minibüs'te yapılan aramada, 17´si çocuk, 11´i kadın, 21´i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 49 kaçak yakalandı. 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı. Operasyonda 1 otomobil ile 1 minibüse el konuldu. Ekipler aynı gün Koruoba köyü mevkiinde ise, göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere getirilen 1 lastik bot, 1 kamyonet ele geçirdi. Olayla ilgili 1 insan kaçakçısını gözaltına aldı.
 
Jandarma tarafından dün Ayvacık ilçesi Sazlı köyü altı mevkiinde düzenlenen operasyonda ise, 5 kişinin binebileceği bir arac içinde yapılan aramada 4'ü çocuk, 5'i kadın, 2'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. 1 insan kaçakçısı gözaltına alınırken, 2 otomobil, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.
 
Jandarma tarafından 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yakalanan 4 insan kaçakçısı'nın işlemleri devam ederken, 1 insan kaçakçısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Afganistan uyruklu 60 kaçak jandarmadaki işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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