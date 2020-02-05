İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9848
  • EURO
    6,6065
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
Güncel

Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA05.02.2020  09:25 - Güncelleme: 05.02.2020  09:25

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıkları ile Sivrice burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Ekipler, 2 lastik bot içinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen; 25'i çocuk, 15'i kadın ve 27'si erkek olan 67 kaçak göçmeni yakalandı. 65'i Afganistan ve 2'si İran uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Türk Emniyet Müdürü atandı
Türk Emniyet Müdürü atandı

Türk Emniyet Müdürü atandı

Almanya'dan darbeci Sisi'ye büyük şok!
Almanya'dan darbeci Sisi'ye büyük şok!

Almanya'dan darbeci Sisi'ye büyük şok!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.