Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen bir grubun feribot iskelesine doğru gittiği ihbarını aldı. Yakalanan 7 kişinin, Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.
Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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