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Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen bir grubun feribot iskelesine doğru gittiği ihbarını aldı. Yakalanan 7 kişinin, Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

 

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