Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı

11.02.2020 09:34 - Güncelleme: 11.02.2020 10:34

8-10 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan 41'i bazı Afrika ülkelerinden, 32'si ise Afganistan uyruklu 73 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.