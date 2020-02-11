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Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

11.02.2020  09:34 - Güncelleme: 11.02.2020  10:34

8-10 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan 41'i bazı Afrika ülkelerinden, 32'si ise Afganistan uyruklu 73 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.

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