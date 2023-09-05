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Çanakkale'de 95 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 95 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA5 Eylül 2023 Salı 19:08 - Güncelleme:
Çanakkale'de 95 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ezine açıklarındaki diğer operasyonda ise "TCSG-16" botuyla tespit edilen bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan ve İran uyruklu 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 95 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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