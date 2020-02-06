Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

IHA 06.02.2020 14:34 - Güncelleme: 06.02.2020 14:34

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 13.00 seferini yapamadı. Kabatepe’den saat 15.00 seferinin de iptal edildiği açıklandı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise bugün Bozcaada’da saat 14.00 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamadı. Firmadan yapılan açıklamada Geyikli’den saat 15.00 seferinin de iptal edildiği duyuruldu.