Çanakkale'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu

Biga'dan Çan'a seyir halinde olan 41 AFU 652 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Çomaklı köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı'na düştü.
Araçta bulunan İlkehan Mert Salathan (21) yaralı halde otomobilden çıkıp yürüyerek gittiği Çomaklı köyünde yardım istedi. Bunun üzerine Salathan, köye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Salathan'ın, otomobilde arkadaşı Ali Kağan Demir'in (21) de bulunduğunu söylemesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekipler, Ali Kağan Demir'in bulunması için çayda ve çevresinde arama çalışması başlattı.