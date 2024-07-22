Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi



BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

ÇANAKKALE VALİSİ: EKİPLER SAHADA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.