İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9125
  • EURO
    35,8664
  • ALTIN
    2527.82
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Güncel

Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

ÇANAKKALE VALİSİ: EKİPLER SAHADA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.