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  • Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: İçlerin de çocuklar da var
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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: İçlerin de çocuklar da var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 9'u çocuk 16 parçalı göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak GÖKSEM'e sevk edildi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: İçlerin de çocuklar da var
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı "TCSG-61" gemisi ekipleri, Ayvacık açıklarındaki görev esnasında karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik kara aracı "TCSG-61" yönlendirildi.

Ekipler, Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi de (Koldestim) aynı ilçede Afganistan uyruklu 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakalayıp ekiplere teslim etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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