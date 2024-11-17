Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: İçlerin de çocuklar da var

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı "TCSG-61" gemisi ekipleri, Ayvacık açıklarındaki görev esnasında karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik kara aracı "TCSG-61" yönlendirildi.
Ekipler, Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi de (Koldestim) aynı ilçede Afganistan uyruklu 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakalayıp ekiplere teslim etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.