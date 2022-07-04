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Çanakkale'de düzensiz göçmenler yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda, 657 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını planladığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında 22-29 Haziran tarihlerinde 22 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 657 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Çanakkale
  • düzensiz göçmen
  • Jandarma Komutanlığı

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