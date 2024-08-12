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Çanakkale'de eğitim uçağı düştü

Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı; pilot ve öğrencisi yara almadan kurtuldu.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Çanakkale'de eğitim uçağı düştü
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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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