Çanakkale’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

IHA 27.12.2019 11:26 - Güncelleme: 27.12.2019 11:26

Dün sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleştirilen ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyona toplam 140 personel katıldı. 20 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 957,64 gram bonzai, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kırma tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 32 adet aranma kaydı bulunan 10 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Toplam 21 ayrı adreste yapılan aramalarda 14 şahıs yakalandı, 7 kişi ise firar etti. Firari şahısların yakalanmasına çalışılıyor.