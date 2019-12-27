İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9379
  • EURO
    6,6144
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    114171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Güncel

Çanakkale’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Çanakkale’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

IHA27.12.2019  11:26 - Güncelleme: 27.12.2019  11:26

Dün sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleştirilen ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyona toplam 140 personel katıldı. 20 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 957,64 gram bonzai, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kırma tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 32 adet aranma kaydı bulunan 10 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Toplam 21 ayrı adreste yapılan aramalarda 14 şahıs yakalandı, 7 kişi ise firar etti. Firari şahısların yakalanmasına çalışılıyor.

Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.