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Çanakkale’de feribot seferleri durdu, 6 ilçede okullar tatil edildi

Çanakkale’de etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, 6 ilçede okullar tatil edildi.

IHA07.01.2020  10:56 - Güncelleme: 07.01.2020  10:56

Çan, Yenice ve Lapseki ilçelerinde dün, şehir merkezinde ise bugün etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden turuncu kodla uyarı yapılan Çanakkale’de dün hızı saati 110 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası etkili olurken, bugün ise kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ve poyraz fırtınasının etkili olduğu Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Yenice ve Eceabat ilçelerinde okullar tatil edildi.

Öte yandan Çanakkale genelindeki kar yağışı ve fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferler ise Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından geçici bir süre durduruldu. Lapseki-Gelibolu hattındaki seferleri de saat 08.00 itibariyle ara verildi. Çanakkale-Eceabat hattında da durdurulan seferler ise saat 09.30 itibariyle yeniden başladı.

Çanakkale şehir merkezinde kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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