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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 114 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

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Kentte yasa dışı göçle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin desteğiyle 24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 97'si Afganistan, 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali, biri Filistin uyruklu toplam 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 organizatör de gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 80 adet can yeleği, 2 adet bot motoru ve şişme bot ile 10 kara taşıtı ve 7 bin lira nakit paraya da el konuldu.

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