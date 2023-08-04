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Çanakkale'de göçmen kaçakçısı operasyonu

Çanakkale'de insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli ile yurt dışına kaçış hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Çanakkale'de göçmen kaçakçısı operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Bu kişilerin kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 23 can yeleği ve 18 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, 3 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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