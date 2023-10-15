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Çanakkale'de insan kaçakçısı organizatöre suç üstü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kamyonet içinde 8 Suriyeli kaçak göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırma hazırlığında olan organizatör tutuklandı.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Çanakkale'de insan kaçakçısı organizatöre suç üstü
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde kaçak göçmen ve organizatörlere geçit vermiyor. Ekipler, Ezine'ye bağlı Kestanbol yol ayrımında düzenledikleri kaçak göçmen operasyonunda 34 DA 8827 plakalı kamyonet içinde 7'si erkek, 1'i kadın olmak üzere Suriye uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırma hazırlığında olan organizatör Murat Korkmaz (29) gözaltına alındı.

Murat Korkmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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