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Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı

Çanakkale'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ve onun yakınlarından 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı
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İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde gece saatlerinde ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, eşi E.B, eşinin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

C.B. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra Sarıçay çevresinde suç aleti bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan C.B. ve O.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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